Narrador da TV Globo - Galvão Bueno - Foto: Reprodução/TV Globo

Narrador da TV Globo - Galvão BuenoFoto: Reprodução/TV Globo

Publicado 26/04/2022 15:00

Rio - A jornada de Galvão Bueno na TV Globo está chegando ao fim. Na última segunda-feira, durante o "Bem, Amigos!", o narrador comentou seu sentimento com a proximidade do adeus, que acontecerá no fim do ano.

"A partir do momento que eu decidi, junto com a Globo, que não haverá renovação de contrato ao final desse ano e que minha última transmissão, depois de 41 anos, será no dia 18 de dezembro, na final da Copa do Mundo, eu tô entendendo o que o Falcão falou sempre. Vai ser uma primeira morte, espero que a outra demore um pouquinho —até porque estou virando uma página de um livro e não fechando o livro", afirmou Galvão.

Galvão entrou em acordo com a Globo e não renovará seu contrato ao fim do ano. Sendo assim, ele se despedirá da emissora após 41 anos. A Copa do Catar será a última da carreira do narrador.