Caio Henrique atuou pelo Fluminense em 2019Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Caio Henrique é o lateral brasileiro com mais assistências na Europa Foto: Divulgação/Monaco

Rio - Uma das peças-chave do Monaco, da França, o lateral-esquerdo Caio Henrique, de 24 anos, é o lateral brasileiro com mais assistências na Europa. O jogador é um dos destaques do clube francês, possui 11 assistências e está atrás apenas de Vini Jr, do Real Madrid, com 14.



"O momento é muito bom. Estou muito feliz, ainda mais com os últimos resultados, que nos botaram na briga pela classificação para a Champions. Ainda temos quatro jogos, dois em casa e dois fora. Está tudo em aberto, mas nós estamos em uma série boa, com muita confiança. Mas temos que pensar jogo a jogo", disse o lateral ao ‘GE’.



O ex-jogador do Fluminense explica que tem facilidade no apoio por conta de ter atuado no início da carreira como mais avançado, mas afirma que está bem adaptado à função de lateral-esquerdo.



"Eu comecei jogando mais na frente, de ponta, depois fui para o meio e nos últimos anos fui para a lateral. Até mesmo nesta temporada fiz um ou dois jogos no meio. A lateral é uma posição que estou totalmente adaptado. Meu treinador me pede para ser sério na hora de defender e na hora de atacar tenho total liberdade para fazer meu jogo", completou.