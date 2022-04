Kanu, zagueiro do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 25/04/2022 20:50

Rio - O exame muscular de Kanu confirmou uma lesão do zagueiro nesta segunda-feira (25), que deve virar desfalque do Botafogo contra o Juventude, no próximo domingo (1), às 11h, no Engenhão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do portal "GE".

Por outro lado, a lesão não é grave e o zagueiro deve desfalcar apenas na próxima partida pelo Brasileirão. Kanu sentiu um desconforto aos 31 minutos do primeiro tempo contra o Atlético-GO, quando sentiu dores na perna esquerda, no último domingo.

Com quatro pontos no Campeonato Brasileiro, o Botafogo ocupa a 12ª colocação na tabela da Série A.