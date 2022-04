Fluminense recebe o Junior Barranquilla no dia 4, no Maracanã - Bruno Haddad/Fluminense F.C.

Publicado 26/04/2022 00:00

No dia 4 de maio, tem Fluminense e Junior Barranquilla no Maracanã, pela Copa Sul-Americana. No dia seguinte, o gramado híbrido segue o cronograma de plantio de grama de inverno. Caramba! Mais 15 dias sem o Maraca? Sim. Mas por um bom motivo. O novo gramado tem correspondido às expectativas e a tendência é melhorar durante toda temporada. Mesmo assim os números não mentem. Hoje, com a realização de Fluminense e Santa Fé, o novo gramado chega à marca de 15 jogos em 44 dias, após a reforma. Isso dá uma média de um jogo a cada 2,93 dias. A mudança foi um acerto e veio para valorizar ainda mais o templo do futebol.





PACIÊNCIA NA RECONSTRUÇÃO

É óbvio que a evolução do Flamengo de Paulo Sousa está sendo lenta. Mas é preciso levar em consideração que o técnico faz um trabalho de reconstrução, além de treinar o time. Todos os outros depois de JJ deram continuidade apenas. Entretanto, não se sinta culpado por detestar o jeito teimoso do atual comandante. Ele insiste em mudanças, de funções e posicionamentos, que posso antever, não serão sustentáveis. Perda de tempo. Com o elenco que tem em mãos, podia ser mais objetivo. Ia ganhar mais.

CALDEIRÃO VAI FERVER

Zé Ricardo ainda busca melhor desempenho do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Zé Ricardo ainda busca melhor desempenho do VascoRafael Ribeiro / Vasco

Zé Ricardo é competente. O Vasco tem atletas comprometidos. Mas não há entrosamento entre as partes no momento. O time, com três empates, está mais próximo da zona de degola que do G4. A torcida está impaciente, porque já viu esse filme antes. Portanto, amanhã, em São Januário, além de enfrentar a Ponte Preta como adversária, técnico e time vão sofrer no próprio caldeirão, fervendo em cobranças.

VIDA QUE SEGUE

A defesa do Botafogo passou por perrengue individual no fim de semana, mas já lança uma boa notícia que tira o frangaço do Diego Loureiro dos destaques do time. A renovação do Kanu passa a ser a manchete principal do Glorioso no momento. De fato, o novo contrato do zagueiro vai até 2025 e alegra o torcedor. Cria da base alvinegra, Kanu vive grande fase e tem quatro gols marcados este ano. Além de ser o capitão da equipe na ausência do Carli. Textor agiu rápido e fez ótima jogada.