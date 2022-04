Paulo Sousa, técnico do Flamengo - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Paulo Sousa, técnico do FlamengoMarcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 19/04/2022 00:00

Não haveria momento melhor para o Flamengo encarar o Palmeiras no Brasileirão. A equipe comandada por Paulo Sousa teve uma vitória convincente contra o São Paulo, no Maracanã, e afastou a crise que prometia atrapalhar os planos na temporada. Até o criticado Isla fez ótima partida e ainda anotou um golaço nos 3 a 1 de domingo. O Alviverde paulistano tem sido uma pedra na chuteira rubro-negra. Mas não venceu ainda na competição. Então, com autoestima elevada, jogando de novo em casa, é hora de o Rubro-Negro carioca baixar ainda mais a bola do adversário.

TRÊS VEZES MARACANÃ

O Fluminense tem mais uma estreia na temporada. A maratona de jogos e viagens é o maior adversário para avançar em todas as competições. Acaba lesionado jogadores titulares, como aconteceu com Felipe Melo, e, por vezes, obriga Abel Braga a poupar atletas importantes. A estratégia adotada no Brasileirão deu certo e o técnico trouxe de Cuiabá três pontos fundamentais na bagagem. Agora terá um tempo sem fazer as malas, porque hoje a partida com o Vila Nova é no Maracanã, assim como no sábado, contra o Inter e na outra terça, com Union Santa Fé. Por hora, o fator casa é o melhor reforço para o Tricolor.

CARA DA RIQUEZA

John Textor, investidor do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

John Textor, investidor do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Desde que começou a negociação para a atual SAF do Botafogo, a torcida se mostrou resiliente. A equipe parece corresponder. Após frustrar o torcedor com derrota para o Corinthians no Niltão, mostrou superação na vitória diante do Ceará, fora de casa. Aos poucos, vem apresentando jogadores conhecidos e mostrando nova cara de time rico. Ainda não chegou o craque com fama internacional. Mas as promessas de Textor (foto) ganharam mais credibilidade.

REAGE, VASCÃO!

Perder quatro pontos em dois jogos, sendo o primeiro em casa, foi decepcionante. Mas a gente sabe que, num campeonato longo, como é o Brasileirão, o início muitas vezes engana. O Vasco precisa corrigir os erros e seguir em frente. O time cruzmaltino iniciou o ano com ótimas performances e depois foi caindo de produção. Precisa recuperar a identidade de time gigante para intimidar o adversário. Não pode jogar de igual para igual com equipes menores.