Treino no CT - 25-02-2022-49. Técnico: Paulo Sousa. Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo. - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/04/2022 01:00

Brasileirão começou e a primeira rodada não foi favorável aos times do Rio. O Flamengo teve o melhor resultado, porque empatou fora de casa em 1 a 1. O Fluminense foi melhor que o adversário, porém não marcou, ficou no 0 a 0. Já o Botafogo fez uma linda festa e perdeu por 3 a 1 na estreia. O empate do Vasco em São Januário, também em 1 a 1, teve sabor de derrota. Ninguém ficou satisfeito. Mas, calma! Cavalos paraguaios se destacam na largada. Cariocas são puro sangue, vão chegar na frente.





PRECISANDO DE MAIS TEMPO

Enquanto o adversário chegou pronto para a estreia num campeonato nacional de longa duração, no Botafogo tudo é novidade. Até o técnico não teve como estar a beira do campo para ajudar e orientar diretamente seus jogadores. Muitos nunca tinham atuado no Brasileirão, outros vieram da segunda divisão. Portanto, com pouco tempo para qualquer análise profunda. Mas a confiança na SAF de John Textor continua. Ainda faltam reforços, amadurecimento da joia Matheus Nascimento e tempo para desenvolvimento no trabalho de Luís Castro.





VAMOS POR MAIS

O Fluminense já virou a chave do Brasileiro para Sul-Americana. De agora em diante, essa chave será virada constantemente. Tem o Junior Barranquilla, na Colômbia, quarta-feira; Cuiabá, também fora de casa no sábado e estreia na Copa do Brasil, diante Vila Nova, de volta ao Maracanã no dia 19 de abril. Uma maratona sacrificante de jogos e viagens, mas que ninguém quer largar. Pois o campeão carioca de 2022, visa outras conquistas e novos títulos na temporada. Porém que ninguém pense que será fácil.





CHEIO DE VONTADE

Nenê no treino do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Não se pode condenar o Nenê por demonstrar insatisfação em ser substituído. Ele quer jogar! E não há mal nenhum nisso. Pelo contrário, o jogador exerce uma liderança muito positiva, que eleva a vontade do grupo e ajuda a vencer as partidas. Além de ser fora de série. Rei das assistências no time, incansável também pra marcar os seus e referência nas bolas paradas. Vale a pena mantê-lo, mesmo não estando tão bem, pois a qualquer momento o meia resolve.