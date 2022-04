Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/04/2022 01:00

Embora sejam dois estrangeiros retirados da lista dos relacionados para a estreia contra o Sporting Cristal na Libertadores, Isla com dores no quadríceps e Arrascaeta sentindo o tornozelo esquerdo, quem desfalca mesmo o Flamengo no estádio Nacional de Lima é o meia uruguaio. O lateral chileno está em declínio e praticamente de saída do clube, portanto não terá a ausência sentida. Já Arrascaeta tem sido de longe o melhor jogador rubro-negro na temporada. Único capaz de elevar a autoestima da Nação neste momento.







NOVOS DESAFIOS

Treino do Fluminense 29/03/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 29/03/2022 - CTCC - Germán Cano Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Depois de comemorar o título estadual de 2022, o Fluminense já virou a chave para outros desafios. E precisa ser assim mesmo. Agora o clube está focado na estreia da Sul-americana, amanhã, no Maracanã. Numa entrevista coletiva, Cano deu voz ao desejo de todo elenco tricolor, dizendo que os erros do passado trouxeram aprendizado para a conquista de um novo título, agora continental. O time está confiante e o torcedor também.





MAIS GRANA NA COPA DO BRASIL

Após liminar CRB e Sampaio Corrêa, a Portuguesa RJ irá enfrentar um gigante do futebol na terceira fase da Copa do Brasil. Desta vez serão jogos de ida e volta e sem gol qualificado. Acontece que a nossa Lusa pode abrir mão da partida como mandante ser no seu estádio, na Ilha do Governador. Pois o Corinthians recebeu proposta para outro estado fora de São Paulo. Se aceitar, a Portuguesa pode encher o cofre, mas perde o calor da torcida e domínio territorial.





MARACANÃ NOS PLANOS VASCAíNOS

O Vasco tentou levar a partida de estreia na série B para o Maracanã, mas não conseguiu e vai jogar mesmo em São Januário. Mas isso não muda nada no confronto de sexta-feira com o Vila Nova, de Goiás. Apenas dificulta a logística por causa do horário de 19h em pleno dia útil e fim de expediente. Só que o clube quer entrar de vez no consórcio com a dupla Fla-Flu, já que o Caldeirão deve entrar em obra por melhorias.