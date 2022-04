O ex-zagueiro Adel Ahmed MalAllah mostra o nome da Sérvia - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 02/04/2022 00:00

Até que o Brasil se deu bem no sorteio para a fase de grupos da Copa do Catar. Vai estrear contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, depois pega Suíça, no dia 28, e fecha com Camarões, no dia 2 de dezembro. Qualquer uma dessas seleções pode criar alguma dificuldade. Inclusive, as duas primeiras são reedições da Copa passada. Mas não tem nenhuma grande potência mundial. O que significa oportunidade para consolidação e crescimento dentro da competição até chegar à fase eliminatória.





MAIS UM PEDIDO ATENDIDO

A fama de pegador de pênaltis que tem o novo goleiro do Flamengo também era uma característica que destacava Diego Alves no cenário internacional. Acontece que Diego nunca fez parte dos planos do técnico Paulo Sousa. Antes mesmo da chegada do português ao Brasil, ele já pedia um novo defensor. Indicou o Santos assim que assumiu o comando e foi atendido. Parece que agora não falta nada para o português decolar.

DIA DE DECISÃO NO MARACANÃ

Se conseguir administrar bem a vantagem, o Fluminense pode acabar hoje, à noite, com o jejum de quase dez anos do título estadual. Não é a toa que temos Fla-Flu, numa terceira final seguida do Campeonato Carioca. São os dois melhores times do Rio nos últimos anos. O Maracanã lotado também é sinal de que o clássico mais famoso do Brasil tem ainda as maiores torcidas. A atmosfera não poderia ser melhor. Viva o futebol carioca!

TESTE NO NILTÃO

Chegou a hora de conhecer o time montado, mesmo a distância, pelo português Luís Castro (foto). Em jogo-treino que será transmitido pela Botafogo TV, o time vai enfrentar o Volta Redonda, hoje à tarde, no Nilton Santos. Será um teste para os dois. O Glorioso estreia no dia 10 no retorno à Série A e o Gigante de Aço inicia no dia 9 a luta pela volta à Série B. Independentemente da divisão, ambos precisam voltar a crescer e a disputar títulos.