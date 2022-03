Flamengo não tem interesse em negociar o atacante Pedro - Alexandre Vidal/Flamengo

Segundo o presidente Rodolfo Landim, não há interesse em negociar o atacante Pedro sem pagamento da multa rescisória. E isso, nem o Palmeiras, que tem um patrocinador forte, vai fazer. A presidente do clube paulista, inclusive, já desistiu do jogador. Portanto, o centroavante vai ter mesmo que se conformar em ser um 12º jogador do time rubro-negro carioca, enquanto vigorar o seu contrato. Ir para o Flamengo foi uma escolha, na qual o atleta não pesou os contras. Quando chegou já sabia que Gabigol era o titular na posição.





FORÇA, SCUDI

Três dos quatro acusados de agressão contra o torcedor tricolor Pedro Scudieri foram absolvidos. Tanto a família, que há cinco anos acompanha a luta de Scudi para voltar a falar e andar normalmente, quanto o Fluminense, na figura do presidente Mário Bittencourt, lamentam profundamente a impunidade para os agressores. Lamentamos falar de violência num espaço destinado ao esporte. Mas não podemos nos calar diante de fatores que afastam dos estádios os verdadeiros torcedores.

PECHINCHA NOS REFORÇOS

John Textor assina contrato da compra por 90% da SAF do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Após longo período com o pé no freio em relação a contratações, o Botafogo resolveu acelerar na reta final para adquirir reforços antes de iniciar o Brasileirão. Dada como certa a vinda do atacante Patrick de Paula, agora a procura é por um meia. Alan Patrick e Lincoln estão na mira, mas os valores assustam. Como um bom empresário milionário, John Textor (foto) vai em busca do melhor pelo menor preço.

PIX PARA RICHARLISON, SERÁ?

Assim como o pai do volante Felipe Melo sonhou em ver o filho atuando pelo Fluminense, outro ilustre torcedor vascaíno também gostaria de ver o filho Richarlison vestindo a camisa do time do seu coração. O atacante do Everton, que tem um carinho especial pelo Fluminense e América-MG, dois times brasileiros por onde passou, é muito caro no momento para as condições do Cruzmaltino. Mas nada que a 777 Partners não possa em breve resolver.