Publicado 26/03/2022 00:00

Até o momento, Patrick de Paula foi a contratação mais cara da Era John Textor no Botafogo. Como de fato, é o melhor reforço anunciado. A torcida também se alegra com a volta de Luís Oyama, um jogador fundamental na temporada passada, que ajudou o clube no retorno à elite do futebol. Como já disse antes, agora que os cofres se abriram, a vida do botafoguense tende a melhorar. Montando um elenco forte, o time vai ser capaz de encarar com confiança os adversários da Série A.

ELES QUE LUTEM

No Flamengo, Marcos Braz (foto) entende que precisa reforçar o elenco. Mesmo tão rico e qualificado, o Rubro-negro terá várias frentes, num período mais curto por causa da Copa, em novembro. Cada atleta que chega deixa com a pulga atrás da orelha tanto titular quanto reserva da posição. Mas, se o clube avançar em todas as competições, deve ter espaço para todos. A concorrência pode melhorar a performance dos antigos.

MELHOR ZAGUEIRO DO BRASIL

Impressionante como o zagueiro Thiago Silva agrada até aos adversários. Ao colocar a marca dos pés na Calçada da Fama do Maracanã, o ídolo tricolor contou com a presença de dois amigos flamenguistas. Mumuzinho e José Aldo fizeram questão de acompanhar a homenagem. Eles, inclusive, já tentaram fazer o Monstro pular o muro para o lado da Gávea. Mas isso ele não quer e nem o Marcão – melhor amigo e profissional do Fluminense - deixa.

FIGUEIREDO ANIMADO

Destaque na Copinha e recém-promovido ao time principal, o atacante Figueiredo é uma promessa no Vasco. Um jogador que agrada pelo faro de artilheiro e ainda tem muito a crescer. Com apenas 20 anos, o atleta se sente pronto para encarar a Série B do Brasileiro. A competição começa daqui a duas semanas e, pelo grau de dificuldade, maratona de jogos e viagens, a garra da juventude vascaína será muito bem-vinda.