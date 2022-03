Thiago Silva, zagueiro do Chelsea, acompanha o Fluminense - AFP

Publicado 25/03/2022 00:00

Homenageado hoje na Calçada da Fama, no Maracanã, Thiago Silva é mais do que um ídolo do Fluminense, ele também é torcedor. Todas as vezes que o Tricolor tem jogos importantes, o atual zagueiro do Chelsea e da seleção brasileira fica ligado. O Monstro — como é chamado pela torcida — sofre e comemora como qualquer mortal, assistindo ao seu Fluzão. Isso tudo é gratidão. Pois foi na base do Tricolor das Laranjeiras que Thiago teve sua formação, como homem e atleta. O jogador ganhou o mundo, mas levou Xerém no coração.





E O SANTOS, VEM OU NÃO?

Faltam apenas oito dias para findar o prazo de inscrição de jogadores para a Copa Libertadores e o Flamengo ainda não fechou o elenco para a temporada 2022. A prioridade de reforço para o Rubro-Negro carioca é contratar um goleiro. Diego Alves e Hugo estão em baixa, tanto com a torcida quanto com a direção. O Flamengo mirou no Santos, do Athletico-PR, e faz uma queda de braço com o presidente do Furacão, que quer tirar o máximo do rival rico e tem o tempo a seu favor. Como é da vontade do jogador, alguém terá que ceder. Na minha opinião, o Santos vem.

SAF DO VASCÃO EM ANDAMENTO

O presidente Jorge Salgado disse que o Vasco se sente prejudicadoRafael Ribeiro/Vasco

Segue a parte burocrática no Vasco para aprovação da Sociedade Anônima do Futebol no clube. Não existe unanimidade quanto a nenhum assunto num clube assim, tão gigante. Mas neste momento, a maioria há de entender que não há outra solução. A própria torcida parece que já se rendeu à SAF e à 777 Partners. Quando todos os clubes grandes do Rio estiverem no mesmo patamar, até os rivais irão aprovar.

LUÍS CASTRO, FINALMENTE

Finalmente, o novo técnico do Botafogo vai chegar ao Rio de Janeiro. Tomara que ele seja mesmo o grande treinador que esperamos ou esteja acima da expectativa. Pois o tempo perdido não pode ser recuperado e o comandante vai precisar de um intensivão com o elenco alvinegro para estrear com força total no Brasileirão. Alguns reforços não são conhecidos da torcida, mas Luís Castro conhece bem. Foram indicados pelo português.