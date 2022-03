O Brasil goleou a Bolívia por 4 a 0, na terça-feira, em La Paz - JORGE BERNAL / AFP

Publicado 31/03/2022 00:00

A seleção brasileira parece renascer das cinzas. A última Copa do Mundo, na Rússia, sob o comando do mesmo treinador atual, deixou um gosto amargo da eliminação precoce. Mas as duas últimas partidas das Eliminatórias para o Catar trouxe de volta o orgulho nacional. Primeiro, a linda festa de despedida no Maracanã. Depois, o mesmo placar elástico em plena altitude de La Paz. O fantasma continua sendo as seleções europeias que, à procura do hexa, precisamos exorcizar.





REVOLUÇÃO ALVINEGRA

John Textor afirmou que, no próximo ano, o Botafogo vai colocar o time B para disputar o Campeonato Carioca. O empresário deve mesmo adotar outra equipe, além da principal, como é comum nos clubes europeus. Textor pensa grande em relação ao futuro da SAF alvinegra e torcemos para que consiga alcançar as metas. Mas as primeiras ações são impopulares. O afastamento de Flavio Tenius é um exemplo. Preparador de goleiros por muitos anos no clube, ele estará cumprindo férias até que sua situação profissional seja definida.

TÍTULO, SÉRIE D E BASE FORTE

O Resende conquistou o título inédito da Taça Rio, batendo o Nova Iguaçu nos pênaltis. O Gigante do Vale foi mais eficiente nas cobranças, sem desperdiçar nenhuma, além de o goleiro Jefferson Luís fazer uma defesa que garantiu a conquista. Os dois clubes irão disputar a Série D e têm em comum o trabalho de excelência na base. Enquanto o campeão ostenta parceria com o Lyon, o vice se orgulha de ser o primeiro do Rio com certificado de formador.

ESTREIA NO MARACA

Após colocar os pés na Calçada da Fama, Nenê (foto) falou, em entrevista à Rádio Tupi, que apoia o movimento da torcida para que a estreia do Vasco na Série B seja no Maracanã. Apesar de São Januário ser o Caldeirão cruzmaltino, trazer o time de volta ao chamado Maior do Mundo pode ser indício de dias de glórias. Quem é do Rio sente saudades das quatro maiores torcidas ocupando e lotando o Estádio Mário Filho.