Há chance de Felipe Melo retornar na primeira partida contra o Flamengo - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 29/03/2022 00:00

Com certeza, Nino, Felipe Melo e Luiz Henrique fizeram falta no jogo decisivo da semifinal contra o Botafogo. Existem chances do zagueiro, do volante e do atacante tricolores retornarem na primeira partida contra o Flamengo, válida pela final do Cariocão, amanhã, e isso anima muito a torcida do Fluminense. Alguns jogadores quando estão em campo podem fazer a diferença até pela liderança que exercem. Fred deixou isso claro na classificação para final, no domingo passado.





BAIXADA X SUL DO ESTADO

Independentemente do resultado na decisão da Taça Rio, os finalistas já conquistaram o direito de disputar a Série D do Brasileiro. O que já configura uma vitória. Afinal, o mais importante para os times de menor investimento é aumentar o número de competições, com recursos para manter seus elencos. Quem vencer a finalíssima, amanhã, no Laranjão, conquista o título inédito. Depois do empate no jogo de ida em Resende, o Nova Iguaçu se torna favorito.

COMPETIÇÃO MAIS DEMOCRÁTICA

Embora o Brasileirão seja a competição nacional mais esperada pelos amantes do futebol, a Copa do Brasil tem dois motivos para sacudir a área esportiva em todo país. É a que paga melhor e a mais democrática também. Muitos clubes desconhecidos enfrentam times de massa com as mesmas chances. Alguns até surpreendem, como o Juazeirense, da Bahia, que eliminou o Vasco, na segunda fase. Flamengo, Fluminense, Botafogo e até a Portuguesa da Ilha conheceram ontem seus adversários. Entram na terceira fase, onde aumenta o nível de dificuldade.

DECISÃO DO CARIOCA

Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

Por causa da estreia na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo, de Paulo Sousa (foto), conseguiu antecipação das finais do Carioca. Sendo assim, o adversário terá menos tempo para se preparar. Já o Rubro-Negro tem foco total na luta pelo tetracampeonato inédito. Apesar do favoritismo, o clube chega mordido pela desvantagem nos últimos clássicos diante do Fluminense. Já o Tricolor, apesar das vitórias, anda carente de títulos.