Publicado 01/04/2022 00:00

No dia seguinte ao primeiro jogo da final, os ingressos já haviam se esgotado para a finalíssima, amanhã. A torcida tricolor está mais confiante após Germán Cano colocar o Fluminense em vantagem no jogo de ida enquanto Gabigol convoca os rubro-negros para a partida de volta, afirmando que não há nada perdido para o Flamengo. É bom ter de volta essa atmosfera de grandes decisões. Um mar de torcedores lotando o Maracanã. A disputa em campo e no canto das arquibancadas. O futebol agradece, independentemente do campeão.

Entendo que a torcida na arquibancada possa não ter tido tempo de ver atentamente. Num lance muito rápido, Felipe Melo desarma o jogador rubro-negro e comemora. Marinho cai e rola. Mas quem pôde acompanhar pelo monitor ou rever o lance viu que o volante foi só na bola e que o contato entre eles foi normal de jogo. Tanto que o cotovelo do atacante também toca com a mesma intensidade no defensor. Porém, alguns insistem em não ver. Acham fácil pedir um segundo cartão para o tricolor. Talvez para justificar ou compensar um gol mal anulado. Lamentável!

BRASIL NO TOPO

Estamos numa sucessão de boas notícias. Devido às últimas goleadas nas Eliminatórias, o Brasil volta a liderar o ranking da Fifa. Continua não sendo favorito ao título mundial, mas aumenta a responsabilidade dos comandados de Tite para a Copa do Catar. Aumenta também a torcida pela seleção brasileira e o sonho pelo hexa. Mas vamos com calma! Por enquanto, a equipe só foi testada num continente.

TIME B COM LÚCIO FLÁVIO

Estou otimista com a reformulação no futebol do Botafogo. Também curioso de como irá se formar e se portar o time B. Sim, porque não existe no Brasil um campeonato específico para este fim. Então, como serão avaliados os atletas que vão fazer parte do projeto? Será que terão apenas treinos e amistosos para avaliação? São muitas perguntas, eu sei. Mas já temos uma resposta. Lucio Flavio vai assumir o comando técnico.