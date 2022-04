Fim do jejum de títulos: torcida tricolor faz a festa no Maracanã - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 08/04/2022 06:00

O Estádio das Laranjeiras vai reviver os dias intensos, com a presença de público e treino aberto do futebol profissional. Um presente da direção tricolor aos torcedores, após a conquista do Campeonato Carioca e um início promissor na Sul-Americana. A sede histórica também terá o lançamento das novas camisas Umbro para temporada 2022. Uma manhã para os jogadores se abastecerem do carinho da torcida e iniciarem o Brasileirão, no sábado, com muita energia positiva.



SANTOS NA ÁREA

Santos goleiro Flamengo - Divulgação

Na contramão da turbulência vivida pelo Flamengo, o time iniciou bem a Libertadores, vencendo fora de casa e ainda deve contar com a estreia do goleiro Santos, que já ficou no banco contra o Sporting Cristal. Reforço mais esperado pelo técnico, Santos pode ser motivo de calmaria ou mais agitação. Afinal, durante quase três temporadas, Diego Alves assumiu o papel de líder no elenco rubro-negro. Ao ser preterido, pode ter movimentado os bastidores. E desde então, o céu nunca mais foi de brigadeiro.





RICO, MAS AINDA SEM CT

Não demora muito e o Botafogo também deve iniciar a construção do seu Centro de Treinamento. Uma estrutura da qual o técnico português e a nova direção não abrem mão. Luís Castro não aprovou o campo anexo, no Estádio Nílton Santos, para treinamento da equipe e vem usando um espaço provisório na Zona Oeste. Agora que está rico, o Glorioso não pode permanecer o único time grande do Rio sem CT.





CAMISA DO CANO

Lucas Oliveira vestirá a camisa 14 do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Lucas Oliveira vestirá a camisa 14 do VascoDaniel Ramalho/Vasco

No Vasco, a camisa que pertencia ao Cano já têm novo dono. Apesar de muito jovem, o atacante Lucas Oliveira, de 21 anos, demonstrou na apresentação de ontem que tem personalidade forte. Ele recebeu a camisa 14 e não se intimidou. Disse que o argentino fez a história dele e que vai fazer a sua também. O garoto veio do Bangu com as melhores expectativas e apesar da forte concorrência na posição, tem total condição de ser titular. Grande fase!