Bruno Henrique abriu o placar contra o Sporting Cristal, em LimaERNESTO BENAVIDES / AFP

Publicado 07/04/2022 07:00

O Flamengo estreou com vitória na Copa Libertadores. Uma partida fora de casa, que quase não acontece por causa do toque de recolher em Lima. Mas o Rubro-Negro, de Bruno Henrique, ficou hospedado e treinou nos mesmos lugares em que esteve em 2019, quando foi bicampeão da competição, diante do River. Portanto, para quem acredita, numa atmosfera favorável para um resultado positivo. Não adianta dizer que a equipe ainda não convenceu. O importante é que venceu e somou três pontos na largada.



Camisa 10 tricolor

Paulo Henrique Ganso chegou ao Fluminense como ídolo, mas passou por um tempo em que muitos acreditavam que a sua genialidade não era suficiente para a atualidade de um esporte focado na velocidade dos atletas em campo. Entretanto foi brilhante no Estadual e peça fundamental no título recente do Fluminense. O futebol é resultado, mas também perseverança. A temporada é de muitos desafios para o Tricolor e tudo começa pela criatividade no meio-campo. Ter um camisa 10 deste nível, com know-how para mudar a história, faz acreditar numa temporada promissora.







Início da jornada no caldeirão

A série B deste ano parece ainda mais difícil que em 2021. A maioria dos times já frequentou ou permaneceu por longa data na série A. Alguns foram campeões em diversas grandes competições, nacionais e internacionais. Portanto, não será fácil, de novo, para o Vasco da Gama. A luta começa amanhã, no cadeirão, em São Januário, com o apoio da torcida. Hora do Gigante acordar e retornar a elite.



O novo Botafogo

O retorno do Botafogo à elite do futebol veio acompanhado de muitas novidades. O time agora tem um dono norte-americano, um treinador português e virou S/A. São tantas mudanças que fica impossível prever como será o início no Brasileirão. Mas uma coisa é certa, o primeiro desafio vai nos dar muitas respostas. Afinal, o Glorioso estreia contra o Corinthians, com quase 30 mil ingressos vendidos antecipados. Ninguém cala esse amor.