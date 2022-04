Gabigol é um dos destaques do elenco do Flamengo - Reginaldo Pimenta

Gabigol é um dos destaques do elenco do FlamengoReginaldo Pimenta

Publicado 09/04/2022 06:00

Hoje começa o campeonato Brasileiro da Série A. É hora de apoiar seu time de coração. São 20 equipes dispostas a tudo para permanecer na elite do futebol, mas somente uma conquista o título. No Rio de Janeiro, o Flamengo, de Gabigol (foto), continua sendo um dos favoritos. Mas o Fluminense vem em grande fase também. A gente só não sabe como o Botafogo vai se comportar, que tem novo técnico e outra formação. Mas torcemos pelos cariocas, sempre. Que seja uma boa temporada para todos eles. Tamo junto!

IDOLO E TORCEDOR

Nas Laranjeiras, Fred viveu momentos de nostalgia e confirmou sua aposentadoria. Também voltou a comentar sobre John Kennedy como seu provável sucessor no futuro. Ele sabe que no presente, Germán Cano já vem tomando conta da área. É ídolo incontestável e há um perfeito entrosamento entre eles. Enquanto julho não chega, Frederico Guedes escreve as últimas linhas do capitulo final como jogador. Mas continua a história como torcedor do Fluminense e caminha para atuar em prol do clube nos bastidores.

MAIS UM ESTRANGEIRO

A defesa alvinegra vai contar com mais um estrangeiro. O argentino Víctor Cuesta chega ao Rio para assinar com o Botafogo neste fim de semana. Ele e o xerife Carli falam literalmente a mesma língua. Com a diferença que um está iniciando a trajetória no Glorioso, enquanto que o outro não sei se tem fôlego ou está nos planos do novo técnico, Luís Castro, para o restante da temporada. Dos que falam espanhol na equipe, Gatito é o único garantido nesta área tão fundamental.

CHEGOU A HORA

Zé Ricardo, técnico do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Zé Ricardo, técnico do VascoRAFAEL RIBEIRO/VASCO

O Vasco da Gama deu a largada para a temporada 2022 em busca, principalmente, do retorno à elite do futebol. Em relação a 777 Partners, o clube e a empresa ainda passam pela parte burocrática antes da assinatura final do contrato. Mas como o tempo não para, Zé Ricardo iniciou a caminha com um elenco ainda modesto. Que terá que dar resultados até que se possa fazer maiores investimentos para obter novos reforços.