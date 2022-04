Everton Ribeiro e Arrascaeta se cumprimentam no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/04/2022 00:00

A segunda vitória do Flamengo na Libertadores não foi a melhor notícia para os rubro-negros na partida contra o Talleres, no Maracanã. O melhor sentimento de esperança numa temporada de títulos, como em 2019, vem do quarteto mágico atuando junto novamente. Paulo Sousa não tem que mexer nesse ataque. A genialidade do Arrascaeta, a velocidade do Bruno Henrique, a maestria do Everton Ribeiro e a precisão do Gabi garantem os resultados positivos que tranquilizam o torcedor.





PARABÉNS, DINAMITE!

Roberto Dinamite é todo gratidão. A justa homenagem prestada ontem com o título de benemérito do Vasco da Gama e a estátua que, até o fim do mês, estará em São Januário expandem ainda mais o amor do ídolo pelo clube. Porém, mais que o reconhecimento, ele se alegra com o carinho constante e o contato diário com a torcida. Batalha pela saúde com o apoio de amigos e familiares. Em meio às lutas pessoais, afirma que não quer se feliz sozinho, quer o Vasco também vitorioso. Tamo junto, Bob!

A VITÓRIA DEMORA, MAS VEM

Quando um empresário abre o cofre é sinal que confia no projeto. John Textor já gastou cerca de R$ 65 milhões em contratações na primeira janela de transferências e, ao contrário do que pensavam, ainda não vendeu ninguém. São vários projetos de melhorias para o clube. Tudo pensando em dar ao elenco e equipe técnica as melhores condições de trabalho. Tempo de investir. Depois vem a cobrança.

FANTASMA DO JORGE JESUS

A torcida rubro-negra terá chance de um reencontro com o técnico que fez história recente no Flamengo. Mas não será no Maracanã ou outro estádio de futebol. Jorge Jesus aceitou o convite para assistir ao Carnaval fora de época num camarote na Sapucaí. JJ vem ao Rio somente para passar o feriado de Tiradentes e traz a família. O português está sem clube desde dezembro de 2021. Seria isso motivo de preocupação para uns ou de euforia para outros? Veremos.