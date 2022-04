Everton Ribeiro comemorando seu primeiro gol na vitória sobre o Talleres, da Argentina - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 15/04/2022 06:00

Everton Ribeiro foi escolhido o melhor em campo na última partida do Flamengo pela Libertadores. Ele é mais uma prova de que o atleta de alto rendimento não pode nunca deitar em títulos já conquistados, por maiores e mais importantes que sejam. O meia chegou à Seleção e tem o nome escrito no time dos sonhos de 2019. Mas caiu de rendimento, junto com quase toda equipe. Não rebateu as críticas, pelo contrário, reconheceu e prometeu um recomeço. Bem melhor do que dar desculpas. Que os dois gols marcados seja o início de uma nova era vitoriosa para o jogador.

FREDDY RINCÓN

Freddy Rincón tinha 55 anos e foi ídolo do Corinthians - Reprodução / Instagram

Ontem foi um dia de despedida. Faleceu Freddy Rincón, brilhante meio-campista que fez história na seleção colombiana e também no Brasil. Deixou enlutados todos os amantes do futebol. Pois os craques fazem parte do imaginário coletivo mesmo após as aposentadorias. Tem os adversários como admiradores e a torcida como eternos fãs. Para os brasileiros, a maior lembrança que fica é dele levantando a taça do mundial de clubes pelo Corinthians em 2000.





MESMA LINGUA EM CAMPO

Tem tanto estrangeiro no elenco do Botafogo que os zagueiros argentinos Carli e Cuesta estão tentando se naturalizar brasileiros para abrirem espaço no time. A legislação não limita o número de jogadores nascidos em outros países no elenco. Mas nos dias de jogo, somente cinco podem ser relacionados. O Glorioso tem ainda atleta paraguaio, boliviano, finlandês, colombiano e quer mais. Afinal, até o dono da bola é norte-americano. A sorte é que Textor e o técnico português não contam.

FORTALECENDO O ATAQUE

Os novos reforços no Vasco da Gama trazem mais opções para o técnico Zé Ricardo no ataque e aumenta a concorrência também. Alguns jogadores precisam de sombras para atuarem melhor. A chegada de Palacios, Erick e Lucas Oliveira podem melhorar, pela concorrência, as performances de Raniel, Getúlio, Figueiredo e Gabriel Pec. Com isso, todos ganham. Principalmente a torcida.