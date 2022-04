Torcedores fizeram grande festa em treino aberto recentemente - Matheus Lima/C.R. Vasco da Gama

Publicado 16/04/2022 06:00

Não há dúvidas que o Vasco é gigante. Mesmo assim, não importa a fase, essa grandeza se reflete ainda mais quando o time viaja para compromissos em outros estados do Brasil. Foi o que aconteceu ontem no desembarque da equipe cruzmaltina em Maceió, em Alagoas. Aeroporto cheio e muita tietagem aos jogadores que irão enfrentar o CRB hoje, no Estádio Rei Pelé. É por essas e por outras que a gente acredita muito na superação dos comandados do Zé Ricardo e num G4 em breve.

LUSA, PEROLAS E CARROSSEL DA BAIXADA

Começa amanhã a competição da quarta divisão nacional com três representantes do Rio de Janeiro. Portuguesa-RJ, Nova Iguaçu e Pérolas Negras estão entre os 64 times que disputam quatro vagas para o acesso a série C do Brasileirão de 2023. Serão três setas disparadas para um alvo bem distante. Não pela capacidade dos nossos, no qual acreditamos. Mas pela quantidade de adversários, muito grande. Porém, futebol é jogado. Todos que lá estão conquistaram o direito de disputar e conquistar os objetivos. Lusa, Pérolas e Carrossel da Baixada, tamo junto na torcida.





VOLTA DE FELIPE MELO

Felipe Melo demonstra muita garra em tudo que faz. Até a artroscopia que realizou, com prazo aproximado de um mês para retorno aos gramados, o jogador quer encurtar. Em dez dias de operado, o volante tirou os pontos e já corre pelo Centro de Treinamento Carlos Castilho. Em campo, sua ausência tem sido sentida. Afinal, além de muita técnica e experiência, o camisa 52 tem uma liderança natural que dá a torcida aquela confiança que acalma o coração. Pitbull do Fluzão!



BRIGA POR POSIÇÃO NO FOGÃO

Amanhã, o Botafogo ainda não terá Tchê Tchê em sua segunda partida pelo Brasileirão, contra o Ceará. Entretanto não duvido que sua estreia seja breve e muito positiva para o Glorioso. No Atlético-MG, o jogador estava em atividade e em ótimas condições físicas. Mas apesar de nome conhecido e vindo como reforço, vai ter que disputar posição com os recém-chegados Patrick de Paula e Luís Oyama. Ter um elenco com jogadores de qualidade tanto para o banco como para assumir titularidade é um desejo da torcida, cada vez mais realizado.