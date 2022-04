Thiago Maia - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 22/04/2022 06:00

Da mesma forma que alguns jogadores perderam espaço na era Paulo Sousa, outros voltaram a se destacar. Thiago Maia é um deles. Apesar do resultado desfavorável no Jogo com o Palmeiras, já que empate em casa no Brasileirão significa perda de dois pontos, o Flamengo fez outra grande partida e o Camisa 8 foi um dos melhores em campo. O volante ganhou até elogio do treinador, que na época de jogador, atuava na mesma função. Existe até um reconhecimento ao trabalho do português, difícil de encaixar no começo, mas a longo prazo tem chances de vingar com êxito.

SONHO DE VESTIR A AMARELINHA

Tite esteve no Maracanã para observar de perto, mais uma vez, alguns jogadores que estão em seu radar. Impressionante é que um dos atletas que sempre interessou ao treinador sequer saiu do banco. Pedro continua sendo uma incógnita em relação a Seleção Brasileira. Da mesma forma que sua técnica é indiscutível, sua presença no time principal está cada vez mais rara e as explicações podem ser diversas. Nenhuma que favoreça o atacante, que tem o sonho de vestir amarelinha tão perto e tão longe ao mesmo tempo.

FORA DE CASA E SOB PRESSÃO

Zé Ricardo - Rafael Ribeiro/Vasco

Zé Ricardo chega a Chapecó para a partida de hoje à noite com a Chapecoense bastante pressionado. A torcida cobra com razão a primeira vitória na série B da temporada, mas não pode deixar de lembrar que o técnico tem um elenco completamente novo e ainda bem modesto. Nem tudo é culpa do treinador. Zé enfrenta duas dificuldades básicas: tempo para trabalhar e encaixar o time e ausência de grandes nomes na equipe.

SUPERAÇÃO COM LOUVOR

Sabemos que os clubes que participam de várias competições no ano, acabam oscilando em algum momento. O Fluminense vem de conquista de título no estadual, fazendo bonito com jogo ofensivo e com toque de bola, mas acabou diminuindo a intensidade nos confrontos. Mas além do bom futebol é preciso reconhecer também algo fundamental a qualquer time campeão, o poder de superação. Isso foi mostrado na Copa do Brasil com louvor. Agora é esperar o mesmo espírito, sábado, contra o Inter pelo Brasileirão.