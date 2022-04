Publicado 21/04/2022 00:00

Só a presença do Fred em campo já cria uma atmosfera diferente. Desde quando chegou, ele abraçou o clube e foi abraçado pela torcida. Mesmo quando não marca, sua postura e posicionamento trazem respeito ao time e orgulho aos torcedores. Mas, como bom artilheiro, ele decide. Foi assim na virada contra o Vila Nova no Maracanã, que trouxe, além da vitória, mais uma conquista individual. Agora, Frederico Guedes também é o maior artilheiro da Copa do Brasil. E como disse o próprio ídolo tricolor: fazer gols é importante, mas são as vitórias que trazem paz.

EXPLODE NA MAIOR FELICIDADE

A inauguração da estátua do Roberto Dinamite em São Januário será com festa e presença da torcida. Fui um dos jornalistas que mais cobrou essa justa homenagem do clube ao seu maior ídolo. Os números não mentem, nenhum atleta fez mais em campo pelo Vasco da Gama que seu maior artilheiro. Além disso, o coração do Roberto é todo vascaíno. Mais que reconhecimento, ele sempre desejou o melhor para o time. Coloca seu nome e prestígio à disposição para movimentar o mundo da bola em prol do Gigante da Colina. Tamo junto, Bob!

DE VOLTA PARA CASA

Vitinho é o novo alvo do Botafogo. Desde que começou a Era Textor, tem sido o time do Rio que mais investiu em reforços. Mas os gastos são bem calculados. Assim, o atacante do Flamengo pode ser uma oportunidade de mercado, já que o rival com tantas opções não utiliza tanto o jogador. No Rubro-Negro, o contrato vai até o fim do ano. Assinar com o Alvinegro seria volta para casa: Vitinho é cria da base em General Severiano.

TORCIDA ESTÁ SE RENDENDO

A vitória convincente diante de um forte adversário, que vinha de bom momento na temporada, acalmou os ânimos da torcida. Mas Paulo Sousa não é unanimidade para os rubro-negros. As mudanças de posição de jogadores já consolidados em determinadas funções e o fato de não manter a escalação trazem desconfiança. Mas o técnico tem apoio dos dirigentes e segue com suas ideias. De fato, houve grande melhora e já se pode sonhar com novas conquistas.