Fernando quer caminhar com a filha de novo no colo - Arquivo pessoal

Publicado 25/04/2022 00:00

"Em cinco meses a minha vida mudou. Perdi meu pai e logo depois sofri meu acidente. Tive a perda instantânea da perna esquerda, fraturei maxilar, a cervical, quase fiquei paraplégico e com várias fraturas e paradas cardíacas".

É uma história de cortar o coração… E ela chegou até a mim por uma amiga, Isabela Masi, também jornalista.

É a do motorista de aplicativo e atleta de remo Fernando Jimenes, de 27 anos, que ela conheceu durante uma corrida pelas ruas do Rio.

Fernando tinha apenas 20 anos quando perdeu seu pai, vítima de um câncer. Sem tempo de se recuperar da dor de perder quem ama, ele foi atingido em cheio por um carro desgovernado, que invadiu a contramão para fazer uma bandalha, o deixando 17 dias internado…

"Sofri tanto com a perda do meu pai que no momento nem pensei na minha perna", conta ele.

Depois de toda essa luta, com muito esforço a família do jovem fez uma vaquinha para que ele conseguisse a prótese da perna…

E lá foi ele! Sempre ativo, focado no esporte e na musculação, rapidamente ficou de pé.

Mas agora, 7 anos depois, a prótese deu problema e precisa de conserto… O valor? 22 mil reais!

Como que paga um valor desse, trabalhando dia e noite dirigindo? Aliás, até pra dirigir está complicado!

Fernando, morador de Colégio, é casado com a Bruna e pai da Maria Fernanda, de 1 ano e 10 meses… Ele precisa trabalhar!

E é pela Maria Fernanda que ele deseja consertar essa prótese o mais rápido possível… Para conseguir caminhar com a pequena no colo novamente.

"Quando a gente tem filho, tudo muda de figura. Faço tudo por ela e pela minha esposa", diz o rapaz.

Isso sim é que é exemplo de personagem da vida real… Personagem esse que precisa muito ser mostrado e ganhar a repercussão que merece, ao contrário de muitos que a gente vê por aí.

A gente tá falando de caráter, resiliência, empatia… Sentimentos que ultrapassam e só reforçam a superação!

Ele precisa da nossa força e esta coluna está aqui à disposição para quem puder ajudá-lo.

Bora botar a corrente do bem para funcionar? Valendo!

TÁ FEIO!

Pode até soar engraçado, mas não tem nada de legal ver trabalhador pedindo, quase implorando pra não ser mais assaltado por esse bando de vagabundo espalhado pela cidade.

O registro foi feito nesse fim de semana por um leitor que mora na Barra da Tijuca, na altura da Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, bem na entrada do Bosque Marapendi.

Cansado de ser roubado, um vizinho colocou este cartaz no carro! Criatividade de milhões…

A gente espera que o recado tenha sido entendido pelos ladrões, mas ele vai além… Precisa ser visto pela polícia, já que o número de reclamações de assaltos e roubos na região da Barra e Recreio só cresce.

Ruas desertas, pouca segurança, aí dá nisso! Alô 31º BPM!!! Bora dar um jeito nesses safados que estão pintando e bordando com a cara do povo?! Ninguém aguenta mais tanto abandono e descaso.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Deixa o estepe do trabalhador em paz e tenho dito!