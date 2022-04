Nino foi campeão olímpico e parece que continua no radar - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 23/04/2022 00:00

Hoje à noite, uma comissão técnica da seleção brasileira estará presente no Maracanã para assistir ao jogo entre Fluminense e Internacional. Ainda bem que o Cano é argentino, porque senão corria o risco de ser levado por eles e, com certeza, neste momento faria muita falta. Mas, brincadeiras à parte, Nino pode ser um dos motivos das ilustres presenças. O zagueiro foi campeão olímpico e parece que continua no radar. E embora seja também fundamental no Tricolor, o Fluminense não faria essa maldade de segurar o jogador, se fosse convocado.





MARCA GIGANTE

O Vasco tem um time modesto, mas com condições de chegar à Série A. Os investidores sabem que estarão comprando na baixa um produto que em algum momento vai voltar a crescer, talvez em proporções gigantescas, como era no passado. Além disso, eles sabem que terão clientes vitalícios, pois no futebol a torcida não desiste. Ainda mais se tratando dos vascaínos, que são torcedores fiéis e muito engajados. Tanto que o Cruzmaltino vem passando por esta má fase por longo tempo, mas São Januário continua um caldeirão e, quando viaja, a equipe tem recepção calorosa seja qual for o destino.

QUARTETO SUSPENSO NO FLA

Hoje, contra o Athletico-PR, o Flamengo não terá novamente o quarteto mágico em campo. Bruno Henrique (foto) segue em tratamento e sequer está no período de transição. Gabriel Barbosa, Everton Ribeiro e De Arrascaeta devem manter a formação no ataque na Arena da Baixada. Mesmo com toda qualidade, é como ter um ataque manco. Os quatro juntos são muito envolventes, com passes precisos e velozes.

NOVA ERA DE BOM FUTEBOL

Após estreia indigesta no Brasileirão, o Botafogo se superou e tem dado ótima impressão. Luís Castro trabalha de forma ofensiva e com fé no potencial da equipe. Não tem mais cara de grupo que sofre para vencer. As estreias, como a de Tchê Tchê e Gustavo Sauer, foram satisfatórias e as substituições do técnico configuram acertos. Jogadores antes desconhecidos demonstram qualidade. Mais do que gestão, a nova era promete ser de conhecimento no futebol.