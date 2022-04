Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Presidente do Flamengo, Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 26/04/2022 15:40

Rio - O Flamengo enviou um pedido à CBF nesta terça-feira para inverter o mando de campo do clássico contra o Botafogo, no próximo dia 8. Caso a solicitação seja aceita, a partida será disputada no Nilton Santos, com mando do Glorioso, e o Rubro-Negro atuará no Maracanã no segundo turno.

O pedido do Flamengo se deu pelo fato de que não poderá contar com o Maracanã, já que o estádio ficará fechado entre os dias 5 e 16 de maio para o plantio da grama de inverno. A diretoria do Botafogo não se opôs à mudança e caberá à CBF bater o martelo.

Caso a solicitação do Flamengo não seja aceita, o clube deve mandar a partida no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.