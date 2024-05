McLaren fará homenagem a Ayrton Senna no GP de Mônaco - Divulgação / McLaren

McLaren fará homenagem a Ayrton Senna no GP de MônacoDivulgação / McLaren

Publicado 21/05/2024 12:46

Rio - Em mês de homenagens a Ayrton Senna, a McLaren adotará as cores do Brasil na pintura do carro no GP de Mônaco. A equipe britânica apresentou nesta terça-feira (21) o modelo que utilizará na corrida do próximo domingo (26). O design é inspirado no icônico capacete do tricampeão mundial.

Os pilotos Lando Norris e Oscar Piastri também vão utilizar roupas casuais e uniformes personalizados para o GP de Mônaco. A ação é uma parceria entre a marca Senna e a McLaren, e também resultará e uma pintura exclusiva para o supercarro de rua que leva o nome do tricampeão de F1.

Ayrton Senna viveu o melhor momento da sua carreira na McLaren. Na equipe britânica, o brasileiro se tornou tricampeão mundial da F1, além de ter conquistado 35 das 41 vitórias na carreira. Senna é o maior vencedor de Mônaco com seis vitórias, sendo cinco pela McLaren (entre 1989 e 1993).

No último dia 1º de maio, completou 30 anos da morte de Ayrton Senna. O GP de Ímola, palco onde o tricampeão mundial sofreu o acidente falta, foi realizado neste último fim de semana e ficou marcado por inúmeras homenagens ao piloto brasileiro.

O GP de Mônaco será disputado entre os dias 24 e 26. Essa é a oitava etapa da temporada da Fórmula 1 em 2024. Atual tricampeão, Max Verstappen é o líder do mundial de pilotos. Já a RBR lidera o campeonato de construtores.