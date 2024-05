Renato Gaúcho durante treino do Grêmio - Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Renato Gaúcho durante treino do GrêmioLucas Uebel/Grêmio FBPA

Publicado 21/05/2024 10:26 | Atualizado 21/05/2024 10:52

Rio - O técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, fez um apelo por uma solução para o Campeonato Brasileiro, que foi suspenso pela CBF até o dia 27 de maio. Em entrevista ao programa "Boleiragem", do SporTV, o treinador destacou o prejuízo dos clubes gaúchos por conta das enchentes no Rio Grande do Sul e sugeriu que o campeonato deste ano não tenha times rebaixados.

"Eu não sou nem contra nem a favor (que Grêmio, Internacional e Juventude não sejam rebaixados), porque entendo que outros clubes da segunda divisão estão brigando pra subir. Mas aí cabe à CBF arrumar uma solução. Então sobem os quatro e não cai ninguém. Na pandemia, a gente viu o que a gente sofreu também. É uma situação muito difícil, em que os clubes gaúchos vão ficar muito atrás", declarou Renato.

"Na parte física, no ritmo de jogo, na parte psicológico. Tem muita gente que acha que as águas do (rio) Guaíba vão baixar e vai tudo voltar ao normal. Acho que muita coisa, infelizmente, vai continuar acontecendo. E a parte psicológica dos jogadores vai ficar afetada. (...) Acho que seria a melhor ideia, mas não cabe a mim. Eu penso dessa forma", completou.

Desde a última segunda-feira (20), o Grêmio está realizando seus treinos no CT do Corinthians, em São Paulo, já que a estruturas do clube em Porto Alegre estão alagadas. O próximo compromisso será contra o o The Strongest, pela Libertadores, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no dia 29 de maio.

Polêmica com Gabigol

Renato também comentou a polêmica de Gabigol, que foi flagrado vestindo uma camisa do Corinthians e perdeu o direito a vestir a 10. Na opinião do treinador, o ídolo rubro-negro "deu mole" com a situação. Ex-técnico do Flamengo,

"Gosto muito do Gabigol, sou muito amigo dele. Tive o prazer de trabalhar com ele. Não tem pra onde correr, né. Pelo menos se desculpou, pediu perdão. A partir daí, tem que se acertar com o Flamengo e não é problema meu. Mas acho que ele ter assumido é um grande passou. Ele sabe que errou, até porque joga num clube da dimensão do Flamengo, o que a torcida do Flamengo faz por ele... O Corinthians é outro grande clube, sem dúvida alguma. Mas quando se está num clube, colocar (outra) camisa... Ele sabe que errou. Deu muito mole, não foi pouco não", finalizou.