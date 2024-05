Tonico Pereira diz que sua relação com o Goytacaz começou desde o nascimento - Reprodução / TV Globo

Publicado 21/05/2024 10:48 | Atualizado 21/05/2024 13:45

Rio - O drama do tradicional Goytacaz, time de futebol de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, tem tirado do sério um dos seus torcedores mais ilustres: Tonico Pereira. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (20), o ator, de 75 anos, afirmou estar triste com a notícia de que o estádio Ary de Oliveira e Souza será leiloado mais uma vez. Para o veterano, isso é uma "traição" com a cidade.



"Eu estou envergonhado. Como que uma cidade que leva o nome de Campos dos Goytacazes deixa que levem, ou proporciona, que o campo do Goytacaz seja leiloado? Eu nasci em Campos. O meu maior orgulho é saber que os goitacazes [indígenas] habitavam aquela área com bravura, coragem, disposição e não se entregaram nunca. No entanto, agora, se entrega a um leilão o campo do Goytacaz. Eu estou péssimo. Muito. É muito difícil conviver com esse tipo de acontecimento, que trai a própria história da cidade. Pois é, eu estou envergonhado. Viva o Goytacaz."

O estádio, conhecido como Aryzão, está sendo leiloado pela quarta vez desde 2022 para a quitação de dívidas. A negociação acontece em um momento conturbado do clube, que teve suas atividades profissionais suspensas em 2024. Com isso, não disputa a Série B1 do Campeonato Carioca.

Amor desde criança

Tonico é torcedor fanático do Goytacaz, que foi fundado em 1912. Um dos setores da arquibancada do Aryzão leva o seu nome. Segundo o ator, o amor pelo time começou logo no nascimento. "Tenho uma ligação forte. O antigo presidente Jacinto Simões salvou minha vida no parto. É uma paixão que vem desde o umbigo", disse, em entrevista de 2011, ao site "Ge", referindo-se ao vitorioso mandatário do Alvianil, que também era médico.

Antônio Carlos de Sousa Pereira, nome de batismo de Tonico Pereira. nasceu em 22 de junho de 1948. Entre alguns dos seus papéis de destaque na televisão, estão Zé Carneiro, em "O Sítio do Pica-Pau Amarelo" (1977-1986) e o Mendonça, da série "A Grande Família" (2002-2014). Tem, ainda, consagrada carreira nos palcos e no cinema.