Estados Unidos - Astro da NBA, o armador LaMelo Ball, do Charlotte Hornets, foi processado por uma mulher que o acusa de atropelar seu filho, então com 11 anos, com um carro. Segundo ela, o menino fraturou o pé e o atleta não prestou socorro. As informações são da "ESPN".

O episódio teria acontecido em outubro de 2023, durante um evento do Charlotte Hornets destinado a seus torcedores. Após o fim da festa, LaMelo teria sido abordado por fãs dentro de seu carro, quando o semáforo da rua estava vermelho. Sem vontade de falar com as pessoas, o jogador teria "acelerado imprudentemente" quando o sinal ficou verde e atingiu Angell Joseph, a suposta vítima de 11 anos.

O texto do processo alega que o garoto sofreu lesões no pé e nas costas ao ser atropelado por LaMelo. O episódio, além da dor física, teria causado um dano emocional a Angell por conta da má experiência com o jogador, que era um ídolo para o menino.



Tamaria McRae, mãe de Angell, busca uma indenização de 25 mil dólares (R$ 128 mil na cotação atual) pelo caso. Ela alega que, tanto LaMelo, quanto o Charlotte Hornets, foram negligentes com o caso. Nem o time, nem o jogador se pronunciaram sobre o caso.

LaMelo Ball é considerado um dos melhores jogadores jovens da NBA. Com 22 anos, o armador é o principal nome do Charlotte Hornets, e já foi escolhido para o All-Star Game uma vez. Ele tem médias de 20 pontos e 7,4 assistências por partida na sua carreira.