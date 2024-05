Rodri - AFP

Publicado 22/05/2024 14:24

Rio - A decisão de Toni Kroos, de 34 anos, de encerrar a carreira pode fazer o Real Madrid buscar um dos principais jogadores do futebol inglês. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o atual campeão da La Liga observa Rodri, de 27 anos, que atua pelo Manchester City.

Nascido na Espanha, Rodri atua no clube inglês desde 2019, sendo um dos principais destaques da equipe de Pep Guardiola. No futebol de seu país, o meia defendeu o Villareal e o Atlético de Madrid, principal rival dos Merengues, na capital espanhola.



Outra opção avaliada pelo Real seria Kimmich, do Bayern de Munique. Nascido na Alemanha, o volante atua pelo seu clube atual desde 2015. O jogador iniciou sua carreira RB Leipzig e é um dos principais jogadores alemães da atual geração.



Toni Kroos foi formado na base do Bayern e defendeu o clube alemão até 2014. No Real Madrid, o meia continuou fazendo história por dez temporadas. No total, o alemão conquistou uma Copa do Mundo, cinco Ligas dos Campeões, seis Mundiais de Clubes, quatro Campeonatos Espanhóis e três Campeonatos Alemães.