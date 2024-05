Nicole Becker é musa do Atlético-MG - Divulgação

Publicado 22/05/2024 09:00

Rio - A modelo Nicole Becker, eleita Bela do Atlético Mineiro, já terminou um namoro de um ano porque o rapaz só aguentava fazer sexo três vezes por semana. Ela, que está solteira, conta que para ela o homem ser bom de cama é primordial em uma relação.

"Ele não fazia sexo todos os dias. Era três vezes por semana, às vezes, menos. No início fazia, mas era para me agradar. Depois foi diminuindo a frequência pro ritmo dele. Acho que em uma relação é fundamental que os dois entrem em harmonia em tudo, até no sexo", acredita.