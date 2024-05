Allan - Divulgação / Al-Wahda

AllanDivulgação / Al-Wahda

Publicado 22/05/2024 08:30

Rio - Reforço do Botafogo para o segundo semestre, Allan, de 33 anos, já está em contagem regressiva para se apresentar ao clube carioca. O brasileiro deverá fazer mais duas partidas pelo Al-Wahda, dos Emirados Árabes, antes de embarcar de volta ao Rio de Janeiro.

A equipe entra em campo nesta sexta-feira contra o Khor Fakkan, e posteriormente no próximo dia 30 contra o Sharjah. Os dois jogos fazem parte do Campeonato dos Emirados Árabes. O Al-Wahda ocupa a quarta colocação e não tem mais possibilidades de título.



Em entrevista à Abu Dhabi Sports TV, Allan admitiu que já tem um pré-contrato com o Botafogo, mas afirmou que honrará a camisa do Al-Wahda até o fim. "Já assinei por outro clube, mas vou honrar essa camisa enquanto estiver em campo", disse.



O acordo do Botafogo com Allan foi firmado no início do ano. O volante assinou com o Glorioso até o fim de 2026. O contrato passará a valer no dia 1º de julho, mas a estreia só poderá acontecer após o dia 10, quando se abre a janela de transferências internacionais.