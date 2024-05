Kauê aparece como mais uma opção para o técnico Artur Jorge no meio-campo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/05/2024 15:30

Durante o período longe dos gramados, Kauê manteve a forma física com a ajuda de um personal trainer. Antes do ocorrido, ele vinha se destacando e recebendo oportunidades em jogos importantes do Glorioso.



A partida de maior destaque foi contra o Fluminense, no Campeonato Carioca. Além do clássico, Kauê apareceu bem na Pré-Libertadores, diante do Aurora, da Bolívia.

No duelo com o Vitória, a equipe comandada por Artur Jorge terá a vantagem do empate. No Rio de Janeiro, o Botafogo venceu por 1 a 0, com um belo gol de Eduardo. Em caso de igualdade no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.