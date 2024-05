Rebeca Andrade é uma das grandes esperanças de medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2024 - Reprodução / Redes sociais

Rebeca Andrade é uma das grandes esperanças de medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2024Reprodução / Redes sociais

Publicado 22/05/2024 15:10 | Atualizado 22/05/2024 15:18

A ginasta Rebeca Andrade ganhou uma versão personalizada da Barbie em sua homenagem. Em clima de contagem regressiva para as Olimpíadas de 2024, em Paris, França, a atleta participa da nova linha divulgada pela fabricante Mattel, que homenageia esportistas inspiradoras. O lançamento faz parte das celebrações aos 65 anos da boneca. Os brinquedos não serão vendidos ao público.

A tenista americana Venus Williams, a jogadora de futebol canadense Christine Sinclair, a nadadora italiana Federica Pellegrini e a atleta de paratriatlo espanhola Susana Rodriguez, todas campeãs olímpicas, também estão presentes na linha da Mattel, que no total, homenageou nove atletas.

"Eu nunca imaginei que um dia poderia ser Barbie! É uma honra ter sido escolhida ao lado de nomes tão grandes no esporte como Venus Williams para ser homenageada como Role Model no aniversário de 65 anos da Barbie", publicou Rebeca nas redes sociais nesta quarta-feira (22), posando junto com a sua boneca, que possui mais articulações que os modelos normais.

"E mais ainda, o que isso representa para tantas meninas que podem um dia se inspirar na minha história e seguir em frente, sabendo que podem ser o que escolherem ser. Pra mim essa homenagem representa conquista, sonho, um salto de fé", concluiu a ginasta brasileira.

Rebeca Andrade tem 25 anos e venceu as medalhas de ouro e prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020. A ginasta é bicampeã mundial e uma das grandes esperanças de conquistas para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, que começam em 26 de julho deste ano.