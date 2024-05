Michael Schumacher sofreu acidente grave em 2013 - Reprodução

Publicado 22/05/2024 15:00

Rio - Após publicar uma falsa entrevista com Michael Schumacher , a revista alemã "Die Aktuelle" foi condenada a pagar uma indenização milionária para a família do heptacampeão da Fórmula 1. Segundo o portal local "Übermedien", o ex-piloto será indenizado em 200 mil euros (R$ 1,1 milhão na cotação atual).

A entrevista falsa com Michael Schumacher foi gerada por uma inteligência artificial e publicada pela editora Anne Hoffmann, que estava no cargo desde 2009. A revista, considerada sensacionalista, expôs uma foto do heptacampeão na capa com frases como "a primeira entrevista" (desde o acidente em 2013).

A revista "Die Aktuelle" demitiu a editora e pediu desculpas à família. Não foi a primeira vez que a empresa se envolveu em polêmica com Schumacher. Em 2014, a esposa do heptacampeão entrou com uma ação após colocarem sua foto com o ex-piloto estampada na capa com a frase "Corinna encontra um novo amor".

Maior campeão da F1 ao lado de Lewis Hamilton, empatados com sete títulos, Michael Schumacher sofreu um traumatismo craniano após sofrer um grave acidente de esqui, em dezembro de 2013, na Suíça. O ex-piloto chegou a ficar um ano em coma antes de receber alta e se recuperar em casa, sob sigilo da família.