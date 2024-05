Troféu da Copa do Brasi - Thais Magalhães/CBF

Publicado 22/05/2024 15:20

Rio - Perto de ter três clubes nas oitavas de final da Libertadores pela primeira vez na história, o Rio também pode obter um feito importante na Copa do Brasil. Caso Flamengo, Fluminense e Botafogo, que estão em vantagem após o jogo de ida, se classifiquem para as oitavas de final do torneio, nesta quarta, a cidade voltará a ter os quatro grandes nesta etapa da competição após 11 anos.

Desde 2013 que o Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco não se classificam juntos para as oitavas de final da Copa do Brasil. A edição daquele ano foi a primeira no atual formato, que inclui os clubes participantes da Libertadores. Na ocasião, o Rubro-Negro acabou faturando o título.



Nas oitavas daquele ano, Flamengo, Botafogo e Vasco avançaram de fase. O Fluminense acabou eliminado pelo Goiás, que acabou sendo algoz do Cruz-Maltino nas quartas. O Rubro-Negro e o Alvinegro se encararam posteriormente. Após eliminar o rival nas quartas, o Flamengo também passou pelo Goiás e chegou na final contra o Athletico-PR, levantando o título pela terceira vez.



Nesta quarta-feira, o Fluminense é o carioca mais confortável. Após derrotar o Sampaio Correa por 2 a 0, o Tricolor pode até perder por um gol de diferença no Maracanã que se classifica. O Flamengo e o Botafogo jogam por empates contra Amazonas e Vitória, fora de casa. O Vasco já avançou após derrotar o Fortaleza em disputa por pênaltis, em São Januário.