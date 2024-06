Emerson e Jefferson no treino da Seleção em Orlando - Rafael Ribeiro/CBF

Emerson e Jefferson no treino da Seleção em Orlando Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 04/06/2024 23:01

Estados Unidos - O treino da seleção brasileira contou com duas visitas especiais nesta terça-feira (4). O ex-goleiro Jefferson, ídolo do Botafogo, e o ex-volante Emerson marcaram presença na atividade comandada por Dorival Júnior em Orlando, cidade onde moram.

LEIA MAIS: Gabriel Magalhães evolui em recuperação e faz primeiro treino

"Tô olhando o treino dos goleiros e meus olhos brilham. A emoção é muito grande, de rever os amigos, rever esse ambiente maravilhoso", afirmou Jefferson, que foi campeão com o Brasil na Copa das Confederações de 2013.

"Sinto saudade. Foram dez anos representando o meu país. Estou na torcida para que a Seleção ganhe a Copa América", contou Emerson.

A dupla foi presenteada com camisas do Brasil por Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, e por Lênin Franco, diretor de marketing e comercial da CBF.

Antes do começo da Copa América, o Brasil entra em campo no próximo dia 8, contra o México, e quatro dias depois, contra os Estados Unidos, em dois amistosos preparatórios. A estreia pela competição da Conmebol ocorre no próximo dia 24, em Los Angeles, contra a Costa Rica, às 22h (de Brasília).