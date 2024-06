Mbappé, quando criança, ao lado de Cristiano Ronaldo - Reprodução / X @KMbappe

Mbappé, quando criança, ao lado de Cristiano RonaldoReprodução / X @KMbappe

Publicado 03/06/2024 19:20 | Atualizado 03/06/2024 19:21

Novo atacante do Real Madrid , Kylian Mbappé recebeu uma mensagem especial nas redes sociais. Cristiano Ronaldo, um dos seus ídolos de infância, comentou na publicação do reforço do clube merengue e disse estar "ansioso" para vê-lo em campo.

"Minha vez de te observar. Ansioso para ver você brilhar no Bernabéu", afirmou CR7.

Cristiano Ronaldo publica mensagem de apoio à Mbappé Reprodução / Instagram

Mbappé foi anunciado pelo Real Madrid na tarde desta segunda-feira (3). Na sequência, o francês postou a comemoração do vínculo com fotos de criança vestindo a camisa do clube. Em uma delas, ele estava abraçado com Cristiano Ronaldo.

Em preparação com a seleção francesa para a Eurocopa, o atacante ainda não tem data para ser apresentado de forma oficial.

O craque francês será o camisa 9 do Real Madrid, segundo o jornal francês Le Parisien. Em 2025, quando Modric deixar o clube merengue, Mbappé assumirá o número 10.