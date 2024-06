Mbappé é o novo jogador do Real Madrid - AFP

Mbappé é o novo jogador do Real MadridAFP

Publicado 03/06/2024 14:42 | Atualizado 03/06/2024 15:00

Espanha - O Real Madrid anunciou na tarde desta segunda-feira (3) que chegou a um acordo para a contratação de Kylian Mbappé. O atacante francês firmou contrato válido por cinco temporadas com o clube merengue.

"O Real Madrid CF e Kylian Mbappé alcançaram um acordo por ele, que será jogador do Real Madrid nas próximas cinco temporadas", comunicou o Real Madrid.

que conquistou seu 15º título da Liga dos Campeões no último sábado (1), após o fim de seu contrato com o PSG. Ainda não há nenhuma data definida para a apresentação do atacante, pelo fato dele estar com a seleção francesa para a disputa da Eurocopa, que acontece entre os dias 14 de junho e 14 de julho. Mbappé chega ao Real Madrid,, após o fim de seu contrato com o PSG. Ainda não há nenhuma data definida para a apresentação do atacante, pelo fato dele estar com a seleção francesa para a disputa da Eurocopa, que acontece entre os dias 14 de junho e 14 de julho.

"Um sonho tornado realidade. Estou muito feliz e orgulhoso por chegar ao clube dos meus sonhos, o Real Madrid. Ninguém consegue entender o quão animado estou agora", comemorou Mbappé.

Segundo a imprensa francesa, Mbappé vestirá a camisa 9 no Real Madrid, que está vaga desde a saída de Karim Benzema para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Entretanto, ele usará a camisa 10 a partir de 2025, com a eventual saída de Luka Modrić após o final de seu contrato.

Carreira

Kylian Mbappé ganhou destaque no cenário internacional quando jogava no Monaco. O desempenho chamou a atenção de grandes clubes europeus, mas o Paris Saint-Germain levou a melhor e o contratou em agosto de 2017. Inicialmente, chegou por empréstimo com opção de compra.



Logo na primeira temporada com o time de Paris, Mbappé mostrou estrela. Ele marcou 21 gols e deu 15 assistências em 44 partidas disputadas na temporada 2017/18.



Ao longo de sete temporadas com o PSG, o atacante disputou 308 partidas, fez 256 gols e distribuiu 96 assistências. Além disso, conquistou o Campeonato Francês (6), a Copa da França (3), a Copa da Liga Francesa (2) e a Supercopa da França (3).