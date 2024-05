Kylian Mbappé - AFP

Publicado 10/05/2024 15:14 | Atualizado 10/05/2024 16:09

França - Nesta sexta-feira, 10, Mbappé confirmou que deixará o PSG ao fim da temporada 2023/24, em junho. O atacante francês oficializou a decisão por meio de um vídeo postado nas redes sociais. Ele tinha a opção de renovar o contrato com o clube parisiense até o meio de 2025, mas escolheu não acionar a cláusula.

"Eu sempre disse que falaria a vocês quando a hora chegasse. Por isso, quero anunciar para todos vocês que é meu último ano no Paris Saint-Germain. Não irei estender (meu contrato), e a aventura terminará em algumas semanas. Eu jogarei meu último jogo no Parque dos Príncipes no domingo", disse Mbappé.

No vídeo, Mbappé também faz agradecimentos a todos os companheiros que teve no PSG, a todos os técnicos com quem trabalhou no clube, a todos os funcionários e aos diretores esportivos Leonardo e Luis Campos.

Em fevereiro deste ano, a imprensa europeia noticiou que Mbappé comunicou ao presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, que não continuará no clube para a próxima temporada . Apesar disso, nenhuma das partes confirmou a informação à época.

Mbappé não revelou qual será seu destino. No entanto, a imprensa europeia noticia que o atacante reforçará o Real Madrid

Carreira

Kylian Mbappé ganhou destaque no cenário internacional quando jogava no Monaco. O desempenho de destaque chamou a atenção de grandes clubes europeus. O Paris Saint-Germain levou a melhor e o contratou em agosto de 2017. Inicialmente, chegou por empréstimo com opção de compra.

Logo na primeira temporada com o time de Paris, Mbappé mostrou estrela. Ele marcou 21 gols e deu 15 assistências em 44 partidas disputadas na temporada 2017/18.

Ao longo de sete temporadas com o PSG, o atacante disputou 306 partidas, fez 255 gols e distribuiu 96 assistências, de acordo com dados do site "ogol". Além disso, conquistou o Campeonato Francês (6), a Copa da França (3), a Copa da Liga Francesa (2) e a Supercopa da França (3).

Agenda

O último compromisso de Mbappé no Parque dos Príncipes com a camisa do PSG será contra o Toulouse, neste domingo, às 16h (de Brasília). O jogo é válido pela penúltima rodada do Campeonato Francês.