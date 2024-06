Vini Jr é o primeiro brasileiro a marcar em duas finais de Champions e deu mais um passo rumo à conquista da Bola de Ouro - INA FASSBENDER / AFP

Publicado 01/06/2024 17:54

Londres (ING) - A estrela de Vini Jr brilhou na final da Liga dos Campeões da Europa mais uma vez. Com gol de título do brasileiro, o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund, da Alemanha, por 2 a 0, neste sábado (1), em Wembley, em Londres, na Inglaterra, e conquistou a competição pela 15ª vez na história. O lateral-direito Carvajal completou o placar.

Parecia filme repetido da final de 2022. O Borussia Dortmund dominou o Real Madrid no primeiro tempo, assim como o Liverpool há dois anos, mas parou na trave no chute de Füllkrug ou em Courtois em outras tentativas de Adeyemi.

Já a etapa final foi do Real Madrid. Logo nos primeiros minutos, Kroos já deu trabalho ao goleiro Kobel em cobrança de falta. O time espanhol percebeu que a bola parada poderia ser o caminho e assim abriu o placar com Carvajal, de cabeça, aos 29 minutos, após cobrança de escanteio.

Mas o roteiro ainda guardava algo especial. Após falha da defesa do Borussia Dortmund na saída de bola, Bellingham deixou Vini Jr na cara do goleiro Kobel para anotar o gol do título merengue. O camisa 7 se tornou o primeiro brasileiro a marcar em duas finais de Liga dos Campeões. Ele ainda deixou o campo sob aplausos e gritos de "Bola de Ouro".

Na reta final, o Dortmund ainda teve um gol anulado por impedimento. Mas a noite era dos espanhóis (e dos brasileiros). O Real Madrid aumentou a distância como o maior vencedor da Liga dos Campeões da Europa com 15 títulos, e Vini Jr deu mais um passo importante rumo a conquista da Bola de Ouro.