Marta marcou duas vezes no amistoso contra Jamaica - Divulgação / CBF

Publicado 01/06/2024 21:30

Rio - A Rainha do futebol feminino, Marta admitiu a possibilidade de repensar a aposentadoria da seleção brasileira para defender o país na Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil. Na véspera da vitória brasileira sobre a Jamaica por 4 a 0 , neste sábado (1), em Recife, a seis vezes melhor do mundo revelou que irá pensar nos próximos dias.

"Muita coisa pode acontecer e eu prefiro viver um dia de cada vez. Dei minha declaração sobre a seleção no começo deste ano, mas tem uma Copa do Mundo vindo aí", disse, empolgada com a Copa no Brasil. "Se eu não estiver em campo, vou estar aqui no Brasil, jogando com elas de qualquer maneira. Porque sempre sonhei em jogar uma Copa do Mundo aqui no Brasil", afirmou, empolgada.

"Estando em campo ou não, quem sabe eu não dou uma pisadinha no gramado antes do jogo. Mas é algo que quero viver intensamente. Quando saiu o anúncio, não pensei em outra coisa a não ser estar aqui no Brasil, junto com as meninas, junto com todos vocês, vivendo esse momento que será histórico." Caso não seja possível atuar como jogadora, Marta ainda revelou que espera, de alguma forma, ajudar, já sonhando em um cargo, ao menos, na comissão técnica. A jogadora lutou muito para conquistar um Mundial com a seleção brasileira, e falhou nas tentativas. Na última edição, o Brasil caiu na primeira fase. No começo do ano, Marta revelou que esta seria sua última temporada com as cores do Brasil. Disse que tinha cumprido seu ciclo e que abriria espaço para jovens talentosas ganharem espaço. Ocorre que no último dia 17, em Bangkok, na Tailândia, ficou definido que a próxima edição da Copa do Mundo será disputada no Brasil, um sonho antigo da jogadora.