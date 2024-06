Nacho e Modric ultrapassaram Marcelo com mais títulos pelo Real Madrid - GLYN KIRK / AFP

Nacho e Modric ultrapassaram Marcelo com mais títulos pelo Real MadridGLYN KIRK / AFP

Publicado 01/06/2024 18:30

jogadores com mais títulos na história do clube espanhol. Eles ultrapassaram o brasileiro Marcelo, atualmente no Fluminense, e o francês Karim Benzema. Londres (ING) - O Real Madrid conquistou a Liga dos Campeões pela 15ª vez . A conquista consagrou o zagueiro Nacho Fernández e o meia Luka Modric como osna história do clube espanhol., atualmente no Fluminense, e o francês Karim Benzema.

Nacho e Modric chegaram a 26 títulos com a camisa do Real Madrid. Eles já tinha empatado com Marcelo e Benzema, com 25, após a conquista do Campeonato Espanhol, mas ultrapassaram com a conquista da Liga dos Campeões sobre o Borussia Dortmund, da Alemanha, neste sábado (1), em Wembley, em Londres, na Inglaterra.

Além de se isolarem como os maiores campeões da história do Real Madrid, a dupla se juntou a Carvajal, Kroos e Paco Gento como os maiores vencedores da Liga dos Campeões com seis conquistas. Carvajal, Nacho, Modric e Gento conquistaram todos os títulos com o clube merengue, enquanto Kroos ainda ganhou uma vez com o Bayern de Munique, da Alemanha.