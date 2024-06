Botafogo venceu o Corinthians com gol de Júnior Santos - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo venceu o Corinthians com gol de Júnior SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 01/06/2024 23:45

Rio - O Botafogo vai dormir na liderança do Brasileirão. Com gol de Júnior Santos, o Glorioso venceu o Corinthians por 1 a 0, neste sábado (1), na Neo Química Arena, pela 7ª rodada do campeonato. O time carioca cresceu no segundo tempo, quando se impôs e conseguiu conquistar sua primeira vitória na casa da equipe paulista (veja os melhores momentos abaixo).





O primeiro tempo foi morno em Itaquera. Corinthians e Botafogo começaram se estudando muito e com uma posse de bola improdutiva, sem objetividade. Já na etapa final, o Glorioso cresceu e começou a ditar o ritmo de jogo. Com espaço pelo lado esquerdo, conseguiu encontrar o caminho das redes com o gol de Júnior Santos.

A vitória magra garantiu a liderança para o Botafogo, que agora soma 13 pontos. Já o Corinthians, por sua vez, entrou na zona de rebaixamento com cinco pontos. O Alvinegro volta a campo contra o Fluminense, na terça-feira (11), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 8ª rodada do Brasileirão.