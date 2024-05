Após ser poupado na última partida, Savarino pode reforçar o Botafogo contra o Corinthians - Vitor Silva / Botafogo

Após ser poupado na última partida, Savarino pode reforçar o Botafogo contra o CorinthiansVitor Silva / Botafogo

Publicado 31/05/2024 09:20

Rio - O Botafogo irá contar com retornos importantes para o duelo com o Corinthians, que acontece no próximo sábado (1), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Poupado no empate com o Junior Barranquilla , pela Libertadores, na terça (28), Savarino treinou com bola no CT Lonier na última quinta.