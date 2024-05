John Textor é o acionista majoritário da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 29/05/2024 21:57

Rio - A SAF do Botafogo anunciou que, nesta quarta-feira, 29, liquidou cerca de R$ 130 milhões da dívida cível do clube associativo. Segundo o Alvinegro, o pagamento foi realizado aos credores que aderiram à opção de curto prazo, com pagamento à vista do Plano de Recuperação Extrajudicial.

"Hoje é um dia histórico para o Botafogo e que reafirma o compromisso assumido pelo John Textor com os alvinegros quando escolheu fazer parte da Família Botafogo. Realizamos o pagamento de acordos com antigos credores que totalizam cerca de 130 milhões de reais do passivo do Clube Social", disse o CEO do Botafogo, Thairo Arruda.

"Um processo realizado de forma ágil e assertiva, que representa um alívio financeiro considerável e que, aos poucos, vai sanando os débitos históricos que nos prejudicaram durante décadas. Vamos continuar trabalhando arduamente para liquidar essas dívidas de uma vez por todas e assim construir um Botafogo cada vez mais forte", finalizou.

No dia 20 de dezembro de 2023 , o Botafogo protocolou no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) o plano de Recuperação Extrajudicial para quitação das dívidas cíveis na ordem de R$ 400 milhões.

Posteriormente, em 9 de fevereiro deste ano , o Alvinegro divulgou o Portal de Adesão da Recuperação Extrajudicial com as propostas para os credores das dívidas cíveis.

Nesta quarta-feira, realizou o pagamento para os credores que optaram pela alternativa do curto prazo.

Relembre cada uma das propostas do Botafogo

Opção 1: Pagamento à Vista (Curto Prazo)

Sem carência para pagamento.



A Opção 1 pagará o valor do crédito reconhecido pelo Botafogo e Cia. Botafogo, em única parcela, em até 10 (dez) dias da homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial ou no máximo até a data 31 de março de 2024, o que vier a ocorrer primeiro. Poderá haver uma única prorrogação do pagamento de até 60 (sessenta dias), neste caso havendo a atualização do valor pela TAXA SELIC.



Atenção: Neste plano de pagamento da Opção 1 haverá um deságio (desconto) de 90% (noventa por cento) sobre o valor atualizado do crédito.

Opção 2: Pagamento Longo Prazo

Haverá uma carência de 2 (dois) anos após a homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial para início dos pagamentos.



Após o período de carência, a Opção 2 permite que o pagamento seja feito no período máximo de até 156 meses. As parcelas são mensais e não lineares (variáveis), sendo corrigidas pela taxa referencial do Bacen (TR) + 2% ao ano a partir da homologação (ou da adesão para os credores aderentes).



Atenção: Neste plano de pagamento da Opção 2 haverá um deságio (desconto) de 40% (quarenta por cento) sobre o valor atualizado do crédito.

Opção 3: Modalidade Valor Fixo

A Opção 3 pagará em uma única parcela de até R$ 20 mil o valor do crédito reconhecido pelo Botafogo (observado o limite do respectivo valor do crédito), em até 60 dias da homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial.



Atenção: Nesta Opção 3 o Credor renuncia a eventuais saldos (se houver) que excederem o valor da parcela de pagamento aprovada.