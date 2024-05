Yarlen em ação pelo Botafogo, contra o Junior Barranquilla - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 29/05/2024 12:43

Botafogo para o jogo contra o Junior Barranquilla, na última terça-feira (28). O jovem revelou sua felicidade ao fazer sua estreia na Libertadores, ainda mais como titular. Ele afirmou que seguiu bem as instruções do técnico Artur Jorge. Colômbia - O atacante Yarlen, de 18 anos, foi a grande surpresa na escalação dopara oO jovem revelou sua felicidade ao fazer sua estreia na Libertadores, ainda mais como titular. Ele afirmou que seguiu bem as instruções do técnico Artur Jorge.

"Fiquei muito feliz em entrar de titular, fiquei felizão. Minha família também. Estou realizando o sonho deles, de jogar Libertadores, ainda mais de titular. Fiz tudo certinho que o treinador pediu", disse Yarlen, na zona mista após o fim do jogo contra o clube colombiano.

Yarlen também comentou sobre um lance polêmico no começo do segundo tempo. O atacante deu uma lambreta em um defensor do Junior Barranquilla, o que gerou um princípio de confusão entre os jogadores e uma chamada de atenção por parte do árbitro da partida. O jovem afirmou que não se arrepende da atitude e prometeu repetir.

"Ele (adversário) veio falar comigo, reclamando, eu fiquei de bola. Aquilo é normal para mim, eu fazia na base, mesmo perdendo, empatando ou ganhando. Eu falei que ia dar lambreta. Eu não ligo não, de quem reclamar. Qualquer um que vier reclamar comigo, vou ligar não. Vou lá e vou fazer de novo, porque é o meu futebol", iniciou Yarlen.

"Sempre gostei de fazer isso, dar lambreta, dar lençol, caneta, mesmo ganhando ou perdendo. Vem de mim mesmo. Ninguém me deu bronca não, só o juiz mesmo e outros jogadores, mas depois vieram me pedir desculpas", concluiu.