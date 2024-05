Artur Jorge tem excelente aproveitamento - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 29/05/2024 08:00 | Atualizado 29/05/2024 08:02

Rio - O empate sem gols contra o Junior Barranquilla, na Colômbia, pela Libertadores, selou a classificação do Botafogo em segundo lugar do grupo D. Ao passar em branco na partida da última terça-feira, o Alvinegro interrompeu uma sequência de 11 partidas consecutivas em que sempre conseguiu balançar as redes.

A última vez que o clube carioca havia passado em branco tinha sido justamente na estreia de Artur Jorge. No dia 11 de abril em Quito, o Botafogo foi derrotado pela LDU por 1 a 0 e acabou ficando em situação delicada no grupo. Com três vitória seguidas, o Alvinegro conseguiu dar a volta por cima na chave e se classificou.



O empate contra o Junior impediu que o Botafogo conseguisse se classificar em primeiro lugar e decidisse o primeiro confronto das oitavas de final no Nilton Santos. No entanto, o retrospecto da equipe sob o comando de Artur Jorge continua muito bom. Em 13 partidas, foram oito vitórias, dois empates e três derrotas do português no Alvinegro.

Em quarto lugar no Brasileiro, o Botafogo volta a jogar no próximo sábado. O adversário será o Corinthians, em São Paulo, às 21 h (de Brasília). Os cariocas precisam vencer para interromper uma sequência de apenas um ponto conquistado nos últimos dois jogos pela competição contra Bahia e Fortaleza.