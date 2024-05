Joaquim é um dos principais nomes da defesa do Santos - Raul Baretta / Santos

Botafogo pode voltar a fazer uma oferta por um jogador que tentou contratar na última janela de transferências. Segundo o "ge", o Alvinegro sinalizou à diretoria do Santos que fará uma nova proposta pelo defensor Joaquim. O Peixe, por outro lado, não deve fazer jogo duro para liberar o jogador de 25 anos. Rio - Na busca de nomes para a defesa, opode voltar a fazer uma oferta por um. Segundo o "ge", o Alvinegro sinalizou à diretoria do Santos que fará uma nova proposta pelo defensor Joaquim. O Peixe, por outro lado, não deve fazer jogo duro para liberar o jogador de 25 anos.

As negociações são tocadas por John Textor, dono da SAF do Botafogo. A ideia é que o Joaquim atue pelo Alvinegro e, posteriormente, seja transferido ao Lyon, clube francês que também pertence ao empresário americano.

O Botafogo fez uma oferta de 10 milhões de euros (R$ 54,6 milhões) pela contratação de Joaquim na última janela de transferências. Tal valor agradou o Santos, que estava disposto a aceitar tal proposta, desde que o pagamento fosse a vista. Entretanto, o Alvinegro desejava pagar em 10 parcelas semestrais, algo que fez o Peixe recusar a negociação na hora. Tal valor agradou o Santos, que estava disposto a aceitar tal proposta, desde que o pagamento fosse a vista. Entretanto, o Alvinegro desejava pagar em 10 parcelas semestrais, algo que fez o Peixe recusar a negociação na hora.

Joaquim está no Santos desde 2023, quando foi comprado do Cuiabá por três milhões de euros (cerca de R$ 16,7 milhões na cotação da época) por 60% dos seus direitos econômicos. Desde então, o zagueiro de 25 anos é o principal nome da defesa do Peixe. Ao todo, ele tem quatro gols e quatro assistências em 61 partidas disputadas pelo clube da baixada santista.