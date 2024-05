Marlon Freitas superou críticas e é um dos destaques do Botafogo na temporada - AFP

Marlon Freitas superou críticas e é um dos destaques do Botafogo na temporadaAFP

Publicado 30/05/2024 09:20 | Atualizado 30/05/2024 10:10

Rio - Um dos jogadores mais criticados na dura queda de produção do Botafogo na reta final do Brasileirão de 2023, Marlon Freitas voltou a ser destaque da equipe. As atuações do volante nos últimos jogos vêm sendo muito elogiadas, principalmente pelos torcedores, algo que, no início do ano, seria difícil de imaginar.



O camisa 17, no empate por 0 a 0 com o Junior Barranquilla, na última terça (28) , finalizou a fase de grupos da Libertadores como o atleta com mais passes longos por jogo, tendo 82% de aproveitamento, segundo dados do "SofaScore".

O volante comemorou a volta por cima e exaltou o técnico Artur Jorge, dando créditos ao português pela sua fase e a forma como ele potencializou seu futebol.

"A filosofia do Mister (Artur Jorge) ajuda meu estilo de jogo, está me potencializando. Fico feliz. É importante estar ajudando, o grupo é forte, tem competitividade grande, vários de qualidade no meu setor. Quem jogar vai dar conta do recado. O grupo não tem vaidade, é um torcendo pelo outro, ajuda bastante", afirmou Marlon em entrevista à Botafogo TV.

No Botafogo desde 2023, Marlon Freitas possui 91 jogos com a camisa do Glorioso. Ele marcou quatro gols e já anotou nove assistências pelo clube.